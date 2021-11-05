سواران لماري أنطوانيت في مزاد

المصدر: دبي ـ البيان

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قالت دار كريستيز إن من المقرر طرح سوارين من الألماس يخصان ماري أنطوانيت، وسواراً من الياقوت والألماس قدمه الملك إدوارد الثامن لزوجته دوقة وندسور في الذكرى السنوية الأولى لزواجهما، في مزاد بجنيف الأسبوع المقبل، حسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية»، والسواران موضوعان في صندوق أزرق مخملي مكتوب عليه «أساور الملكة ماري أنطوانيت»، فيما يتكون كل منهما من ثلاث سلاسل من الألماس ومشبك كبير، وذلك بإجمالي 112 ماسة.

وقالت كريستيز إنها تتوقع أن يجلب السواران، وهما الآن مملوكان لعائلة ملكية أوروبية، ما بين مليونين وأربعة ملايين دولار في مزاد يجرى في التاسع من نوفمبر.

كانت ماري أنطوانيت، التي أرسلت خطاباً من السجن في تويلري بباريس تقول: إنه سيتم إرسال صندوق خشبي به جواهر لحفظها، قد أعدمت بالمقصلة في 1793. وقالت دار المزادات: إن ابنتها ماري تيريز، التي كانت تلقب بمدام رويال، تسلمت المجوهرات لدى وصولها إلى النمسا.

وقالت كريستيز: إن سواراً من الياقوت والألماس طلبه الملك إدوارد الثامن من كارتيه وقدمه لزوجته الأمريكية واليس سمبسون في الذكرى الأولى لزواجهما في جنوب فرنسا، تتراوح التقديرات قبل بيعه بين مليون ومليوني فرنك سويسري (1.10 مليون دولار إلى 2.19 مليون دولار).