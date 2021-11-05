العثور على أكبر حبة بطاطس بالعالم

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثر زوجان في نيوزيلندا على حبة بطاطس قد تكون الأكبر حجماً في العالم. وبينما كان كولين ودونا كريغ براون يزيلان الأعشاب من حديقة منزلهما، اصطدمت المجرفة بشيء ضخم تحت التربة.

وحسبما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فقد كان الجسم بحسب كولين كرويا، واعتقد في البداية أنه فطر عملاق، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية. وبعد الحفر تمكن الزوجان من استخراج الجسم الذي كان بطاطس ضخمة، غريبة الشكل، بلغ وزنها 7.9 كيلوغرامات.

ونشر الزوجان صوراً للبطاطس الضخمة، حظيت بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وتقدم كولين ودونا بطلب إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتسجيل حبة البطاطس العملاقة، علماً أن الرقم الحالي من نصيب بطاطس بريطانية وزنها 5 كيلوغرامات. واستغرب الزوجان في حديثهما للصحيفة البريطانية أن تنمو البطاطس في المكان الذي عثرا فيه عليها، لأن تلك المنطقة كانت تستخدم لسنوات في زراعة الخيار فقط.