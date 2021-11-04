في مشهدٍ غريب... الأمطار تهطل على سيارة واحدة فقط

المصدر: وكالات

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اجتاح مقطع فيديو غريب مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة سقوط الأمطار على سيارة واحدة متوقفة وسط مجموعة من السيارات خلال عاصفة ماطرة شهدتها مدن إندونيسية.

وأشار مصور الفيديو بأنه كان يقف في موقف للسيارات في بيكاسي ريجنسي، جاوة الغربية بعد ظهر يوم الاثنين، 1 نوفمبر، حين فوجئ بتساقط الأمطار على سيارة واحدة دونًا عن غيرها.

وقال ملتقط الفيديو: “في البداية اعتقدت بأن أحدهم كان يتعمد رش الماء على السيارة، لكني لم أجد أحدًا حولي، فسارعت لتوثيق المشهد وصورت فيديو للمطر ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي لعلنا نجد تفسيرًا منطقيًا لما حدث".

وكشف عدد من المعلقين بأن حالة الطقس الغريبة هذه تعرف باسم "المطر المحلي الفائق" حين يسقط فيه المطر فقط على منطقة صغيرة.

وذكر عدد من النشطاء على وقوع حادث مماثل في عام 2017 في إندونيسيا، حيث تساقطت الأمطار على منزل واحد في جنوب جاكرتا، كما تم تسجيل أمطار شديدة المحلية في باليرمو بإيطاليا في عام 2016، قد صدمت الأمطار التي حدثت على قطعة من الطريق في ذلك الوقت سائقي السيارات والمشاة.