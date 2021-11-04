قتل حماته واحتجز العائلة كرهائن.. الأمن المصري يقتحم منزل بلطجي الفيوم

المصدر: البيان

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اقتحمت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني، منزل بلطجي الفيوم أيمن عبد المعبود، المعروف بـ«خط الفيوم»، بمنطقة منشأة عبدالله بمركز الفيوم، بعد تفجير الأبواب المحصنة، وإنقاذ أفراد الأسرة دون إصابتهم، فيما أُصيب المتهم بطلق ناري.

وكان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بقيام قوة تابعة لمديرية أمن الفيوم بالتعاون مع قوات الأمن العام، بمداهمة منزل خط الفيوم، وعقب اقتحام القوات لمنزل أيمن عبد المعبود، 33 سنة، مسجل خطر، عثرت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني، على جثة والدة زوجة بلطجي الفيوم، التي قام بقتلها وإلقاء جثتها في فناء المنزل.

وجرى تحرير 12 رهينة بينهم أبناؤه، بعد احتجازهم لمدة 24 ساعة، وكانت إشكالية حماية أرواح المحتجزين من الأطفال والسيدات أصعب مراحل عملية الاقتحام.

واقتحمت الشرطة منزل بلطجي منشأة عبدالله، بعد عدم استجابته للمفاوضات على تسليم الرهائن وتسليم نفسه، وجرى ضبط أسلحة وذخيرة بمنزله ونُقل المصابون لمستشفى الفيوم العام وسط حراسة أمنية مشددة، كما تم وضع حراسة مشددة على منزل المتهم واستمرار غلق الطرق المؤدية إليه، لحين الانتهاء من رفع الأدلة الجنائية.