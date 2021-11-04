تفاصيل الاعتداء على موظفي مطعم شهير في الرياض

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء عدد من الأشخاص على الموظفين داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو، اقتحام نحو 6 أشخاص، المكان المخصص لتلقي الطلبات داخل مطعم شهير، وبدأ أحدهم الاعتداء على موظف «الكاشير» حيث طرحه أرضا وجلس فوقه وكال له اللكمات، فيما أمسك آخر بموظف ثانٍ وبدأ يوجه له اللكمات في وجهه، وسط محاولات من أحد رواد المطعم لفض الاشتباك.

رد المطعم الشهير، على مقطع الفيديو، معبرًا عن أسفه الشديد تجاه الواقعة، مؤكدًا أن الواقعة كانت داخل أحد فروعه على طريق الرياض- مكة.

وأضاف المطعم، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «تم الاعتداء على مطعمنا وموظفينا، ونود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير.. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم إسعافهم فور وقوع الحادثة».

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أنه وبناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي لمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أشخاص بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم؛ فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.