نسور الكندور تتكاثر بلا تزاوج

المصدر: (كاليفورنيا - رويترز)

أظهرت دراسة أجراها علماء مختصون بالحفاظ على الحياة البرية، أن نسور الكندور، التي تقطن ولاية كاليفورنيا الأمريكية والمعرضة بشدة لخطر الانقراض، يمكنها أن تتكاثر دون تزاوج.

وخلال تحليل دوري لعينات بيولوجية لذلك النوع من النسور، وجد الخبراء في تحالف الحياة البرية بحديقة حيوانات سان دييجو أن فرخين من فراخ الكندور خرجا للحياة من بيض غير مخصب. وقالت سينثيا ستينر، المديرة المشاركة لقسم أبحاث الحفاظ على الحياة البرية في التحالف «كانت هذه مفاجأة كبرى للأمانة. لم نكن نتوقع شيئاً كهذا».

وذكرت حديقة الحيوان أن الفرخين أول مثالين على التكاثر اللاجنسي في سلالات هذا النوع من نسور كاليفورنيا. قالت ستينر «هذا اكتشاف نادرلأنه أمر غير معروف في الطيور بصفة عامة. هذا شيء معلوم حدوثه في كائنات أخرى.. في الزواحف والأسماك، لكنه نادر جداً في الطيور».