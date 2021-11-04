«فيسبوك » تعتزم إلغاء نظام التعرّف إلى الوجه

المصدر: (برلين- د ب أ)

قالت شركة «فيسبوك»، أول من أمس، إنها ستلغي نظام التعرّف إلى الوجه في الأيام المقبلة، ويتعرف هذا النظام بشكل تلقائي إلى المستخدمين، ويميزهم في الصور ومقاطع الفيديو. وقالت فيسبوك، إنه سيتم حذف البيانات المخزنة لأكثر من مليار شخص.

وأوضحت الشركة، أن هناك العديد من المخاوف بشأن تلك التكنولوجيا، وأن «المنظمين لا يزالون في عملية تقديم مجموعة واضحة من القواعد، لكي تحكم استخدامها».

وقالت الشركة في بيان «في ظل حالة عدم اليقين المستمرة، نعتقد أن تقييد استخدام التعرف إلى الوجه، إلى مجموعة ضيقة من حالات الاستخدام، يعد أمراً مناسباً».

ومع ذلك، لا تزال «فيسبوك» ترى هذه التكنولوجيا «أداة قوية، على سبيل المثال، للأشخاص الذين يحتاجون إلى التحقق من هويتهم، أو لمنع الاحتيال وعمليات انتحال الشخصية».