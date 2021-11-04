العثور على طفلة استرالية بعد اختطافها 3 أسابيع

المصدر: إعداد- اليازية البدواوي

في واقعة انتهت على خير، عثرت قوات الشرطة في غرب استراليا، على طفلة عمرها 4 سنوات، بعد اختفائها لما يقارب ثلاثة أسابيع.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد اختطفت الفتاة من خيمة تملكها عائلتها خلال الشهر الماضي، لتشن قوات الشرطة عمليات بحث وإنقاذ دقيقة، شارك فيها ما يصل لنحو 100 ضابط، فضلاً عن حملات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت لصورة الطفلة كلوي سميث، التي لم تبلغ الخامسة بعد.

وبفضل تلك الجهود، تم العثور أخيراً على كلوي على قيد الحياة، وبصحة جيدة بأحد المنازل بمدينة كارنارفون الساحلية، وقد خاطبت الضباط وقتها بكل عفوية لتحييهم قائلة: «مرحباً، اسمي كلوي»، كما ألقت الشرطة، من جهتها، القبض على رجل (36 عاماً) كان يوجد في مكان إقامة الطفلة ذاته للتحقيق معه.

في السياق، لم تصرح العائلة عن تفاصيل أخرى، إلا أن والدة كلوي قد كسرت صمتها مؤخراً لتعلق على حساب خاص في «إنستغرام» بأن عائلتها قد اكتملت مجدداً.