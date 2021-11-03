مصر .. أول صورة للمتهم في جريمة الإسماعيلية البشعة

المصدر: البيان

نشرت وسائل الإعلام المصرية صور الشاب عبد الرحمن نظمي، المتهم بتنفيذ جريمة الإسماعيلية، بقطع رأس عجوز في الخمسينات من العمر، في أحد شوارع المدينة، والتجول بها أمام المارة.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن الشاب يعمل في محل لتجارة الأثاث المستعمل في مدينة الإسماعيلية، برفقة شقيق المجني عليه.

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية، فإن المتهم في جريمة الإسماعيلية يعمل في معرض لتجارة الأثاث، وكان يتعاطى مخدر الشابو، حيث لفت البيان إلى أن المتهم كان داخل إحدى مصحات العلاج، وخرج منها مؤخرا.

وقال أحد جيران المتهم إن الشاب كان يتعاطى المواد المخدرة، التي أثرت على قواه العقلية بشكل كبير، وتسببت له في مشاكل مع كثير من المواطنين.

وأضاف الشهود أن المتهم في الفترة الأخيرة، كان يختلق مشاكل مع عدد كبير من المواطنين في الاسماعيلية، ويتشاجر معهم، وتسبب لأهله في أكثر من مشكلة.