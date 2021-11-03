مصر تكشف عن نظام امتحانات الثانوية العامة 2022

المصدر: البيان

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، في تصريحات صحفية أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون إلكترونيا 100% وليست ورقياً، حيث إن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتائج التعلم والابتكار وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن الوزارة نجحت العام الماضي في تسيير امتحانات الثانوية العامة، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا، علاوة على تنفيذ شكل أسئلة الثانوية العامة الجديد بشكل متميز في الامتحانات.



وقال شوقي وفق صحيفة «الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2022 لن تكون ورقيا، لأن الوزارة تهدف إلى تغيير نظام الامتحانات في المرحلة الثانوية العامة، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم، والقضاء على أسئلة الحفظ والتلقين، منوها بأنه سيتم عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022، قبل الامتحانات الرسمية، حتى يتمكنوا من الاطلاع على شكل امتحانات الثانوية العامة الجديد.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستحدد خلال فبراير المقبل، موعدا لعقد امتحانات تجريبية إلكترونيا دون درجات لطلاب الثانوية العامة، قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 رسميا في اللجان في 11 يونيو المقبل، مؤكدا أن الوزارة لديها خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأشار شوقي، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد في جو هادئ ومناسب، ولن يكون لفيروس كورونا أي تأثير على الامتحانات، مشددا على جميع الطلاب بعدم اللجوء للدروس الخصوصية لأنها لن تخدم نظام التقييم الجديد في الثانوية العامة، وأن جميع أسئلة الامتحانات ستكون اختيار من متعدد ولن يكون هناك أسئلة مقالية.