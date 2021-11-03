دبّ يصطاد وعلاً عملاقاً في عالم لا ينتميان إليه.. فيديو

المصدر: البيان

رصدت عدسات الكاميرا حدثا استثنائيا صور لأول مرة، حيث قامت أنثى دب قطبي بمهاجمة وعل ضخم في "عالم لا ينتمي إليه" كلا الحيوانين الضخمين.

ويُظهر مقطع فيديو تم تسجيله بالقرب من محطة أبحاث في النرويج أنثى دب قطبي تطارد وعلا ضخما في البحر وليس على اليابسة، كما هو معتاد.

وسبحت أنثى الدب لمسافة كبيرة جدا خلف الوعل الكبير الذي حمل على رأسه قرون عملاقة، لكنها للأسف، لم تنفعه أمام خصمه الذي بدا أكثر خبرة في السباحة بالمياه الباردة، ليقع فريسة بيد أنثى الدب.

وبحسب موقع "fieldandstream"، تعتبر هذه الحالة أول دليل علمي موثق على أن الدببة القطبية يمكنها أن تفترس الوعل البالغ الكبير بنجاح.