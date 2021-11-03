موظفة سابقة في فيسبوك: على زوكربيرغ التنحي

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكدت الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوغن أنها حثت رئيسها مارك زوكربيرغ على التنحي عن قيادة عملاق التواصل الاجتماعي والسماح بالتغيير بدلاً من تخصيص الموارد لتغيير اسم الشركة، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

وقالت هوغن في أول تصريحات علنية لها يوم الاثنين في برشلونة «أعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث تغيير في الشركة مادام (مارك زوكربيرغ) هو الرئيس التنفيذي».

وردت هوغن مديرة المحتوى سابقاً في فيسبوك بالإيجاب على سؤال ما إذا كان يتعين على زوكربيرغ أن يستقيل من منصبه.

وأضافت الموظفة السابقة التي سربت معلومات عن الشركة «ربما تكون فرصة كي يتولى شخص آخر مقاليد الأمور ... فيسبوك ستكون أقوى في وجود شخص يركز على الأمان». وكانت شركة فيسبوك، التي لديها ثلاثة مليارات مستخدم في تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي على الإنترنت، قد غيرت اسمها إلى ميتا في الأسبوع الماضي للتركيز على بناء (ميتافيرس)، وهو بيئة للواقع الافتراضي المشترك.