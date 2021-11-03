جيما تشان تحن لجذورها الآسيوية بعد سنوات من الاندماج

المصدر: (إعداد-نهى حوّا)

قالت الممثلة البريطانية من أصل آسيوي، جيما تشان، في حديث صريح مع مجلة بريطانية أخيراً، إنها تعتنق جذورها الآسيوية بعد محاولتها عندما كانت طفلة «للاندماج» أثناء نشأتها في انجلترا.

النجمة التي لعبت دور البطولة في الفيلم الأمريكي «أغنياء آسيويون مجانين» عام 2018، ترعرعت في مقاطعة كنت، وكانت «بين قلة من الأسر الملونة» في المنطقة، حسب قولها. وقد أعربت في مقابلة مع مجلة «بوتر» أنها كانت تشعر بـ «نوع ما بين ثقافتين»، ولم تكن تعرف كيف تجيب الجيران عندما يوجهون إليها مجاملة «على لغتها الإنجليزية الجيدة».

هاجر والداها إلى بريطانيا من الصين وهونغ كونغ قبل ولادتها، وولادة اختها هيلين. وتنقل عنها صحيفة «ذا ميرور» البريطانية قولها إنها كانت في أوقات كل ما ترغب به هو «الاندماج»، لاسيما عندما كانت جدتها تساوم أثناء رحلاتها للتسوق.