الملكة إليزابيث تكرم زوجها الراحل بشكل مؤثر

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

أثناء خطابها عبر مقطع فيديو مسجل بمناسبة حفل استقبال رؤساء الدول والحكومات المشاركة بمؤتمر الأطراف "كوب26" بغلاسكو، تحدثت الملكة إليزابيث الثانية بشكل مؤثر لتكرم زوجها الراحل الأمير فيليب وتشيد بجهوده المستمرة منذ عقود لإبراز أهمية التغير المناخي.

وقالت ملكة بريطانيا التي ارتدت أمام الكاميرا فستاناً أخضراً فسفورياً، وتأنقت بقطعة بروش أسفل كتفها الأيسر-عبارة عن فراشة مرصعة بالألماس والياقوت كانت هدية خطوبتها من الأمير فيليب ونادراً ما يتم ارتداؤه في الأماكن العامة- أنه "لطالما كان هنالك مجال للأمل" رغم التحديات الهائلة لحالة الطوارئ المناخية، لتدعو قادة العالم لإدراك أن الوقت الحالي منوط بالأفعال لا الأقوال، نقلاً عن صحف بريطانية.

عن المجوهرات، قال خبراء مظهر إن الملكة قد اختارت أن ترتدي بروش "أونسلو باترفلاي" اللافت وعقداً كلاسيكياً وأقراطاً من اللؤلؤ، وقد تم التقليل من أهمية وبهرجة وأناقة مظهر الملكة لإلقاء الضوء بشكل أكبر على أهمية المؤتمر والإشارة إلى التزام الأمير فيليب الطويل الأمد تجاه البيئة.