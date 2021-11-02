السعودية.. تصاريح العمرة والصلاة متاحة لمن أتمّ 12 عاما بالميلادي

المصدر: البيان

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه لا يُسمح للأطفال دون 12 عاما بالدخول للمسجد الحرام لعدم شمولهم ضمن الفئات المسموح لها بإصدار التصاريح وحجز المواعيد للعمرة والصلاة عبر تطبيق «اعتمرنا» وتطبيق «توكلنا».

وأكدت أن إصدار التصاريح متاح بعد إكمال 12 عاما بالميلادي وليس بالهجري، مشيرة إلى أنه يُسمح بالحجز وإصدار التصاريح للفئة العمرية لمعتمري الداخل من 12 فما فوق مع اشتراط التحصين بجرعتين من لقاحات فيروس كورونا أو الحالات المستثناة من تلقي اللقاح، وتحديث الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» سواء للتحصين بجرعتين أو الاستثناء. وفقا لصحيفة عكاظ.

وشددت على عدم إمكانية الدخول للحرم المكي للعمرة أو الصلاة دون وجود تصريح فعال، نافية بذلك الأنباء المتداولة حول إتاحة العمرة دون الحصول على تصريح والاقتصار فقط على إبراز حالة التحصين بجرعتين.