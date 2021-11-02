الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

المصدر: البيان

أعلن «الديوان الملكي السعودي»، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيصلى على الأمير الراحل، اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.