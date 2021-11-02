احتفالاً بالهالوين.. رجل يعطي الأطفال مخدرات بدل الحلوى

المصدر: البيان

اجتمعوا عند بابهم فرحين بعيد الهالوين، ففتح لهم الباب وبدل أن يعطيهم الحلوى أعطاهم كيساً يحتوي حفنة من المخدرات، هذا باختصار ما روته الشرطة الألمانية عن رجل طرق الأطفال باب منزله في إطار الاحتفال بعيد الهلع (الهالوين).

وقالت الشرطة، يوم أمس الاثنين، إن ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عاماً طرقوا باب الرجل (49 عاماً) في ماجدبورج، طالبين الحلوى، فأعطاهم الرجل كيساً به مواد مخدرة.

وبحسب متحدثة باسم الشرطة، كانت المخدرات من الحشيش، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

واتصل الأطفال على الفور بالشرطة، وخلال تفتيش المنزل، وجدت الشرطة مخدرات أخرى.

واعتقلت الشرطة الرجل، الذي كان مخموراً، مؤقتاً. وسلمت الشرطة الأطفال لأولياء أمورهم، وتواصل تحقيقاتها ضد الرجل.