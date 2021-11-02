الأطفال الذين يكبرون في بيئات طبيعية يتطورون بشكل أفضل

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

أفادت دراسة حديثة نُشرت بمجلة «ذا لانست بلانيتري هيلث» الطبية، أن الأطفال الذين يكبرون وهم يلعبون في «بيئات طبيعية غنية»، في الهواء الطلق، يظهرون تطوراً أفضل على العموم.

وفي البحث، درس الباحثون 27372 طفلاً في فانكوفر بكندا، بمحاولة لفهم تأثير الطبيعة في التطور المبكر. وأظهرت الدراسة أن جميع الأطفال، بمعزل عن نسبة تعرضهم إلى المساحات الخضراء، تطوروا بشكل جيد، من حيث المهارات اللغوية، والقدرات المعرفية والمهارات الاجتماعية.

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، عن المشاركة في أعداد الدراسة، إنغريد جارفيس، قولها: «أن الأطفال الذين عاشوا في مناطق سكنية تمتاز بمزيد من النباتات والبيئات الطبيعية.. أظهروا تطوراً عاماً أفضل من أقرانهم الذين عاشوا في مساحات خضراء أقل».