أبوفلة.. يوتيوبر كويتي يجمع مليون دولار في يوم لدعم لاجئي سوريا

المصدر: البيان

قام اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان الشهير باسم أبو فلة بالمشاركة في حملة في بث مفتوح على قناته لجمع تبرعات لصالح اللاجئين السوريين، وهدفه الأساسي كان جمع مليون دولار بالتعاون مع مفوضية اللاجئين.

وأعلن "أبو فلة"، عن جمع مليون دولار أمريكي، سيتم توجيهها لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة لاجئة، بحملة كان قد أطلقها لهذا الغرض.

وكتب ابو فلة في حسابه على "تويتر": "الحمد لله دائما وابدا، شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع، ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين.. الحمد لله جبنا المليون".

وكانت هذه الحملة قد تلقت إشادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بالوطن العربي، خاصة بعد تحقيق هدفها في جمع المبلغ الذي لم يستغرق سوى 28 ساعة فقط، حيث كان قد أوضح قائلا: "بمناسبة وصولي الـ20 مليون (متابع)، قررت نسوي حملة متابعين أبو فلة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء..نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب يوم الجمعة الساعة 8 مساء..أدري المبلغ جد كبير.. بس بإذن الله قادرين عليه. وتذكر..الدال على الخير كفاعله".

وأعرب العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لأبو فلة على هذا التصرف "الإنساني" من قبله.