قضايا المناخ في مجسم من الأشجار

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تكشف الفنانة إس دفلين، النقاب عن تركيبة مجسم مؤقتة من الأشجار، تمثل أحدث أعمالها، لتسليط الضوء على قضايا تغير المناخ.

وصممت الفنانة المجسم من أجل أعمال الدورة الـ 26 لمؤتمر غلاسكو لتغير المناخ، حيث سيعرض، ما بين 3 إلى 11 نوفمبر الجاري، كجزء من «مركز المناخ». ووفقاً لموقع «سبرينغ وايز»، ستضم تركيبة المجسم المشار إليه بـ «مؤتمر الأشجار»، 197 شجرة، تمثل 197 طرفاً وقعوا على معاهدة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لعام 1994، حيث سيجتمع هؤلاء بمؤتمر الأطراف الـ 26 على مدار 12 يوماً، في محادثات معالجة أزمة المناخ.