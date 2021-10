لحظات مرعبة تعيشها عائلة بعد انفتاح جسر متحرك وهي فوقه "فيديو"

عاشت عائلة حالة من الهلع والخوف في بلجيكا داخل سيارتها الصغيرة بعد انفتاح جسر متحرك دون سابق إنذار للسماح بمرور سفينة، بينما كانت سيارتهم تسير فوق الجسر.

ووثقت لقطات فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظة التي تقطعت السبل بسيارة العائلة الحمراء، على جسر ماري توماس في مدينة لوفين في 27 أكتوبر الجاري.

Parents and child (1.5) are scared of their lives when their car falls off an open bridge. Leuven, Belgium pic.twitter.com/iiMTfzVucy