معركة طلبة بالأسلحة البيضاء أمام كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية

المصدر: البيان

ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على عدد من طلبة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية،بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء،أسفرت عن إصابة أحد الطلبة.

وقال مصدر أمني إن المشاجرة أسفرت عن إصابة أحد الطلبة بجرح قطعي في الرقبة نتيجة طعنة بسلاح أبيض، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأوضح أن الأمن الإداري في كلية الحقوق "استغاث برجال الشرطة، الذين حضروا وسيطروا على المشاجرة التي نشبت أمام بوابة الكلية وتسببت في حالة من الذعر بين المارة".

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمشاجرة، ويظهر فيه أحد الأشخاص غارقا في دمائه، بينما سادت حالة من الهرج بين جميع المتواجدين أمام باب كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية.

وتسببت المشاجرة في حالة كبيرة من الجدل، وتساءل مغردون عن كيفية دخول الطلبة للكلية بأسلحة بيضاء، والسبب في عدم سيطرة الأمن الإداري للكلية على المشاجرة قبل تطورها بهذا الشكل.

وقد تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.