مصر .. الإعدام لشاب والمؤبد لزوجة صديقه لارتكابها جريمة مروعة

المصدر: البيان

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، اليوم السبت، بالإعدام شنقا على سائق بعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، والمؤبد لزوجة صديقه لقيامهما بالتخلص من الزوج بقتله لسرقة أمواله وشقته.

حيث قصت المحكمة بالإعدام على الشاب وعمره 33 عاما، سائق، والمؤبد على الزوجة 24 عاما، ربة منزل، لقيامهما بقتل الزوج، وفقا للمصري اليوم.

كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمين، إلى محكمة الجنايات لأنهما بتاريخ 27 يناير 2021 بدائرتي قسم أول المنصورة ومركز المنصورة محافظة الدقهلية، حيث قام المتهم الأول بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض العدة من سلاح ناري «طبنجة» واستدرج المجني عليه إلى محل حدوث الواقعة استغلالاً لصداقتهما وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا استقر برأسه محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه.

وتلت تلك الجريمة جناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان سرق الهاتف الجوال والمملوك للمجني عليه وكان ذلك ليلا بالطريق العام حال حمله سلاح نارية «طبنجة».

واشتركت المتهمة الثانية بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن اتفقت وإياه على ارتكابها وحرضته على إتيانها كي يرتعا في براثن الخيانة دون عائق فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وتوصلت تحريات مباحث مركز المنصورة إلى أن المتهم الأول والمجني عليه ارتبطا بعلاقة صداقة وعمل تجاري تخللها أن نفذ إلى هوى المتهمة فخانا رابطي الصداقة والزوجية الغليظين ولديمومة علاقتهما الآثمة استلهما الشيطان بداخلهما واتفقا على إزهاق روح المجني عليه كي يرتعا في براثن الخيانة دون عائق وعلى إثر ذلك الاتفاق مع شخص آخر ملتمسا معاونته على إزهاق روح الزوج.