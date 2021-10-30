الشرطة المصرية تمنع جريمة في "كوشة الفرح"

المصدر: البيان

تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر لإيقاف زواج طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، في إحدى قرى محافظة أسيوط بصعيد مصر، أثناء وجودها في حفل زفافها، بعد تحرير محضر والاستعانة بالشرطة.

وقالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة سحر السنباطي، إن منظومة نجدة الطفل بالمجلس تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، حول عزم والد الطفلة بتزويجها قبل بلوغها السن القانونية (وفقًا لوسائل إعلام مصرية).

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها القوانين لمنع وقوع هذه الجريمة، وبإحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط؛ تم التأكد من صحة البلاغ وأن الطفلة موجودة بالفعل في حفل الزفاف وهي ترتدي فستان الفرح بإحدى قرى مركز البداري.

وأشارت السنباطي إلى أنه تم تحرير محضر في قسم شرطة البداري. وتدخلت الشرطة لإيقاف حفل زفاف الطفلة، وتم استدعاء والد الطفلة والعريس، ووقعا إقرارًا بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغها السن القانونية.