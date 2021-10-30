مصر.. لص يسرق تاجراً وينشر صورته على فيسبوك "الضحية"

المصدر: وكالات

في واحدة من أغرب جرائم السرقة من نوعها شهدتها محافظة سوهاج المصرية، حيث سرق لص هاتفاً محمولا، ثم صوّر نفسه به ونشر صورته على حساب الضحية بمنصةعلى "فيسبوك"، مما قاد أجهزة الأمن لضبط الجاني سريعاً.

الواقعة حدثت قبل يومين حينما غافل اللص تاجراً بأحد أسواق سوهاج ثم سرق هاتفه، وبعدها فوجئ الضحية بالسارق يستخدم حسابه على "فيسبوك" المسجل على الهاتف المسروق، ونشر اللص صورة لوجهه على الحساب، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأثارت الصورة تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف السارق بأنه "غبي منه فيه" على غرار الفيلم الكوميدي الشهير للفنان المصري هاني رمزي.

وقالت أجهزة الأمن إنها كشف ملابسات الحادث بالاستعانة بالصورة، وتوصلت للص وألقت القبض عليه، حيث اعترف أنه "أثناء عبثه بالهاتف صوّر نفسه ونشر صورته عن طريق الخطأ على حساب "فيسبوك" الخاص بصاحب الهاتف".

وأوضح مصدر أمني، أن السارق ضبط عندما عرض الهاتف للبيع، وبمواجهته اعترف بسرقة الهاتف وكذا حافظة نقود تعود للضحية وبداخلها مبلغ مالي.

وأحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية.