تماثيل رومانية رائعة في كنيسة مهجورة

المصدر: لندن - (د ب أ)

اكتشف خبراء آثار يحفرون في طريق خط السكة الحديد الفائق السرعة «اتش اس 2» في انجلترا مجموعة «رائعة» من التماثيل الرومانية. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأن هذا الكشف تم في كنيسة مهجورة ترجع للعصور الوسطى في ستوك مانديفيل الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً شرق أوكسفورد. وعثر خبراء الآثار على تمثالين نصفيين لما يبدو أنهما رجل وامرأة بالإضافة إلى رأس طفل. كما جرى اكتشاف إبريق روماني زجاجي سداسي الأضلاع ومازالت القطع الكبيرة سليمة رغم كونها كانت مطمورة لما يعتقد لأكثر من ألف سنة.

ولا توجد قطعة معروفة يمكن مقارنتها بهذا الإبريق سوى وعاء معروض في متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك.

وقال الدكتور راتشل وود، كبير علماء الآثار لدى شركة «فيوجن جيه في» المسؤولة عن مشروع «اتش اس 2»، للوكالة البريطانية (بي أيه ميديا) «إنها مهمة للغاية لأنها اكتشافات نادرة حقيقة في المملكة المتحدة».

جرى إرسال تلك المكتشفات في كنيسة سانت ماري القديمة إلى المختبر لتخضع لتنظيف وتحليل من جانب متخصصين بما في ذلك تأريخهم.