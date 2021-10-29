الأمن المصري يفك لغز الجريمة الغامضة

المصدر: وكالات

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن مطروح في مصر، في فك لغز العثور على جثتي مواطن مصري يبلغ من العمر 70 عامًا وزوجته مذبوحين داخل فيلا مملوكة لهما في محافظة مطروح.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغا من فرد أمن بمدينة مرسى مطروح؛ يفيد بالعثور على جثتين الأولى لرجل على المعاش في العقد الثامن من عمره، وزوجته، مقتولين داخل الفيلا الخاصة بهما في منطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح.

قال المُبلغ في أقواله، إنه خلال مروره على المساكن التي يعمل على حراسته في الفترة الليلة، لاحظ أن باب الفيلا محل الواقعة، مفتوحا لساعة متأخرة من الليل، بشكل يثير الريبة، حيث إن أصحاب المسكن غير معتادين على ذلك، فساوره الشك واقترب من الباب وكرر النداء على صاحب الفيلا، وعندما لم يرد، قرر الدخول لاستطلاع الأمر، فعثر على جثة الزوجين مقتولين بالداخل؛ مشيرًا إلى أنه عقب مشاهدته للجريمة، قام على الفور بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الحادث، وشرع رجال الأمن بالفحص وإجراء التحريات وسؤال الشهود، وأهلية الضحايا، لجمع المعلومات الممكنة عن الواقعة، كما يقوم ضباط المباحث بتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، لتحديد هوية الجاني.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول مسرح الجريمة، بينما حضر فريق النيابة العامة، لإجراء المناظرة اللازمة لجثث الضحايا ومعاينة مسرح الجريمة.

تحريات الأجهزة الامنية كشفت ملابسات الواقعة، وتبين أن المتهم يعمل فني دش، ويقيم في منطقة السنوسية على طريق القصر في مدينة مرسي مطروح، والتي تقع فيها الفيلا مسرح الجريمة.

تبين من التحريات الأولية أن المتهم من محافظة القاهرة ومقيم في المنطقة منذ 4 سنوات، ويعمل في إصلاح وتركيب أطباق " الدش " والأجهزة المنزلية.

ألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، بينما جرى تحرير المحضر القانوني اللازم حول الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.