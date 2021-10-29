مصر.. خبراء الأرصاد يحذرون من تقلبات شديدة في الطقس

المصدر: البيان

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من وجود تقلبات ملحوظة في حالة الطقس اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر وحتى الاثنين 1 نوفمبر.

وأكدت الأرصاد في بيانها، أن اليوم الجمعة سيشهد أمطارا متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30 -50 % تقريبا، بالإضافة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

وأضافت، أن طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حار على سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل، وتزداد نسبة الرطوبة بشكل كبير خلال ساعات الصباح الباكر، حيث تتكون الشبورة المائية على شمال البلاد والدلتا وخاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

أما عن طقس غد السبت، فيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة كذلك، وفقا لصحيفة الوطن.

ويشهد طقس الأحد، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 20%.

وأضاف خبراء الهيئة بشأن حالة الطقس الاثنين، أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة 20%.

وتشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى دخول السحب الرعدية الممطرة أقصى سواحل مصر الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن يمتد تأثيرها على السواحل الشمالية مع مرور الوقت.