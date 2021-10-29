القبض على صاحب محل أزياء شهير في مصر صوّر 900 فتاة خلسة

المصدر: البيان

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم، في مصر، القبض صاحب محل أزياء شهير بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام صاحب المحل بإحداث فتحة في غرفة تغيير الملابس، لتصوير الفتيات.

وقالت إحدى شاهدات العيان إن صاحب محل الملابس الشهير، صور العديد من الفتيات بتلك الطريقة مستغلا الفتحة التي أحدثها في بروفة تغير الملابس، وفقا لموقع القاهرة 24.

وأضافت الشاهدة، أنه منذ شهر صرخت فتاة أمام المحل، وعندما تجمع الأهالي خرج صاحب المحل ونفى وجود أي مشاكل، ولكن تفاجأت فتاة عندما دخلت بروفة تغيير الملابس، تبعها الشاب ودخل في مكان بجوار البروفة، وعندها ارتابت الفتاة وحركت الستارة، ووجدت الشاب ممسكًا بهاتفه ويقوم بتصويرها من فتحة أحدثها في غرفة القياس.

واستطردت الشاهدة أن الفتاة صرخت واستغاثت بالأهالي، الذين ساعدوها في طلب النجدة، وتم تحرير محضر ضد المتهم.

وتابعت الشاهد أن الشاب لديه أكثر من 900 صورة لفتاة عارية، وناشدت صاحبة المنشور كل السيدات اللاتي ذهبن إلى المحل بالذهاب إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر ضد صاحب المحل.