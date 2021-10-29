حممُ بركان "لا بالما" مستمرة في التوهج.. فيديو

المصدر: البيان

يواصل البركان المشتعل في جزيرة لا بالما الإسبانية قذف حممه المنصهرة، التي شقّت دروباً حمراء متوهجة في أخاديد الجزيرة الواقعة بالأرخبيل الكناري الإسباني.

ومؤخراً ازدادت كثافة الحمم التي يقذفها البركان من أحشائه بعد انهيار الجزء الشمالي من فوهته، مما أدى إلى حدوث انفجارات مدوية.

ويرجّح الخبراء أن تستمر ثورة هذا البركان لمدة ثلاثة أشهر.

بركان لا بالما، الذي بدأ نشاطه الشهر الماضي، دمّر حتى الآن أكثر من ألفي مبنى وأتلف عدداً كبيراً من الأشجار، ودفع الآلاف من سكّان الجزيرة إلى النزوج بعيداً عن ديارهم، بحسب "يورونيوز"