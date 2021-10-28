ثمانينية بريطانية تتحدى الجميع: زوجي المصري الشاب لا يخدعني

المصدر: البيان

مازالت قصة حب آيريس جونز، البريطانية الثمانينية، والشاب المصري محمد أحمد، تثير الجدل، خاصة بعد ابتعادهما منذ شهر ديسمبر 2020؛ لعدم قدرته على السفر إليها في المملكة المتحدة، من جديد ظهرت آيريس عبر صحيفة «ذا صن» لتعبر عن الألم الذي تعيش فيه منذ افتراقها عن حبيبها المصري، وفقا لصحيفة الوطن.

رفضت آيريس فكرة أن زوجها الشاب الذي لم يتجاوز عمره الـ36 عامًا، يحاول خداعها أو استغلالها، مؤكدة أنها ليست امرأة صغيرة في السن أو تافهة ليغرر بها رجل، مشيرة إلى أنه لم يطلب منها أي أموال وهما يتقاسمان نفقات الحياة معا: «قصة حبي لمحمد حقيقية وقلت مرارًا أنه لا يخدعني ولا يستغلني».

آيريس ترد على اتهامات خداع محمد لها

تنتظر السيدة الثمانينية التي لديها ابنان في الخمسينيات من العمر، عودة زوجها «محمد» إلى المملكة المتحدة، هو يأمل في الحصول على تأشيرة دخول من وزارة الداخلية: «عدم تمكن محمد من العودة إليّ يعني نهاية العالم بالنسبة لي، أنا أحب محمد وأتمنى أن ألتقي به في القريب العاجل، وزارة الداخلية تهتم بوجود دليل على علاقتنا ولدينا الكثير لنثبت ذلك، وتريد أيضا دليلا على وجود مكان إقامة لمحمد وهذا متوفر لديّ، أما شرط إجادته للغة الإنجليزية، فهو متوفر ايضا حيث اجتاز محمد اختبار اللغة الإنجليزية المطلوب»، وفق تصريحاتها لصحيفة «ذا صن».

يذكر أن الزوجين آيريس ومحمد، قد تعارفا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عندما انضمت إلى مجموعة كان محمد عضوا بها، ومن هنا بدأت قصة التعارف ثم الحب إلى درجة العشق كما وصفت في برنامج تليفزيوني: «عندما أعجبت به سافرت إلى القاهرة بعد خمسة أشهر من التحدث عبر الإنترنت، وأخذت معي فستان الزفاف لأنني كنت على ثقة ويقين أن كل شيء سينجح، وقد كان».