القبض على "أغبى حرامي في مصر"

المصدر: البيان

يتميز اللصوص بصفة الدهاء والمكر، لكن هذا اللص شذ عن القاعدة حيث سرق هاتفاً وقام بتحميل صور شخصية له على حساب فيسبوك صاحب الهاتف الأصلي في واقعة غريبة.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل سقوط ما وصفته بـ"أغبى حرامي في مصر"، بعدما قام أحد الأشخاص بسرقة هاتف تاجر في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

وبعدما قام السارق بسرقة الهاتف نشر صورته بابتسامة بلهاء على صفحة ضحيته عبر فيسبوك، حيث أصر اللص على استكمال مخططه بخطوات أكثر إثارة للاستغراب، ليسقط في قبضة الأمن بمحافظة أسيوط أثناء محاولته بيع الهاتف الذي سرقه.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فقد تصرف اللص على طريقة فيلم "غبي منه فيه"، بعدما استولى على الهاتف المحمول، حيث صور نفسه وزوايا وجهه، ثم نشر مجموعة الصور على حساب فيسبوك الخاص بالتاجر المجني عليه، والمحمل على هاتفه المسروق، ليتم تداول الصور على نطاق واسع.

وفي واقعة مشابهة نالت سرقة هاتف محرر صحيفة اليوم السابع النصيب الأكبر من اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، حيث تصدر "حرامي اليوم السابع" التريند، متداولين فيديو طريفا للصّ أثناء سرقته لهاتف مراسل صحيفة "اليوم السابع" المصرية أثناء بث مباشر على "فيسبوك".

وكان المراسل يتحدث في بث مباشر على صفحة الصحيفة بموقع فيسبوك، حول الزلزال الذي ضرب منطقة البحر المتوسط ، وشعر به سكان مصر وتركيا وفلسطين.

وفوجئ الصحفي أثناء تعليقه على خبر الزلزال بسرقة هاتفه المحمول أعلى الكوبري الدائري بجوار منطقة بهتيم في شبرا الخيمة، أثناء اللايف، وقد ظهر اللص بصورة كاملة وهو على دراجة نارية وقد شاهد الواقعة عشرات الآلاف من المواطنين الذين كانوا يتابعون البث المباشر الذى تم بثه بجوار سلم مساكن إسكوا، التابعة لمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل، وسط سخرية واسعة من المتابعين، الذين وصف بعضهم الحادث بأنه "أفشل سرقة في التاريخ".