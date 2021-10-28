بعد عمليات سرقة بطريقة غريبة لمدة عامين.. القبض على اللص المقنع

المصدر: البيان

ألقى سكان إحدى المناطق في الشونة الجنوبية بالأردن، الثلاثاء، القبض على لص مقنع نفذ عدد من السرقات على مدى عامين.

اللص الذي اشتهر بتلك المنطقة بلقب "اللص المقنع" كان ينفذ عمليات سرقة بطريقة غريبة، حيث كان يرتدي قناع ويسرق المنازل ليلا لكنه يختار المسروقات غير القانونية "مثل الأسلحة والمعدات العسكرية" حتى لا يتمكن أصحابها من إبلاغ الأمن كما كان يقدم على حرق المنازل التي يقدم على سرقتها لإخفاء آثاره.

وحسب سكان المنطقة فبعد عامين من السرقات نصب الأهالي كمينا للص وتمكنوا من إلقاء القبض عليه واعترف بقيامه بسرقة العشرات من المنازل.

ولم يتقدم أي شخص للأجهزة الأمنية ببلاغ بسبب طبيعة المسروقات، إلا أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تصور اللص وهو يتعرض للضرب ويرتدي القناع وبجانبه جزء من المسروقات حرك الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق بالحادث.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن أنه يجرى التحقيق في فيديو تم تداوله اليوم وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص قاموا بربط أحد الأشخاص والاعتداء عليه، بسبب قيامه بالسرقة بحسب ادعاء المعتدين.

وأكد أنه لم ترد لغاية أية شكوى رسمية متعلقة بذلك الفيديو من قبل المجني عليه، والذي تم تحديد هويته ومكان تواجده وتبين أنه بصحة جيدة وتم استدعاءه للاستماع لأقواله وتحديد كافة المتورطين بالاعتداء عليه لضبطهم وإحالتهم للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، وفقا لسكاي نيوز عربية.