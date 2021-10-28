حماية الحشرات من أضواء المصابيح تمنع تناقص أعدادها

المصدر: برلين - د ب أ

قد يتعجب البعض من الحديث عن السعي لحماية الحشرات، فهناك خبراء يصفونها بأنها أفضل صديق للإنسان، حيث تقوم بدور حيوي في أي نظام بيئي. ولذلك يقوم العلماء بإجراء المزيد من الأبحاث تتعلق بأسباب تناقص عدد الحشرات في العالم. وفي الغالب يعتبر الكثيرون الإنارة الاصطناعية هي السبب الرئيسي وراء ذلك.

ومن المعروف علمياً انجذاب الحشرات إلى الضوء في أي مكان، ولذلك نراها تتجمع بأعداد كبيرة حول أضواء المصابيح مع بدء حلول الظلام، ويتسبب ذلك في انتشار الأمراض بين الأنواع المختلفة للحشرات، وكذلك عدم قدرتها على اصطياد فرائسها، وعرقلة تكاثرها. وليست هناك معلومات حول كيفية تعديل الإضاءة الاصطناعية للحد من جاذبيتها للحشرات، ولكن في الوقت الحالي هناك باحثون في محمية طبيعية في ألمانيا، يعكفون على بحوث يأملون أن تؤدي إلى التعرف على نوعية الأضواء التي تنجذب إليها كل حشرة، إذ إنّ هناك اختلافاً بينها، فعلى سبيل المثال، تبين أن البعوض يتجمع حول الضوء القريب من المياه، وأنواع أخرى تفضل الضوء القريب من الغابات.