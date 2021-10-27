إحباط عمليتي تهريب واتجار بالمخدرات في عُمان

المصدر: البيان

أعلنت السلطات العمانية عن إحباط عمليتي تهريب واتجار بالمخدرات.

وأوضحت شرطة عُمان السلطانية، أمس، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن قيادة شرطة خفر السواحل أحبطت عملية تهريب أكثر من 46 كيلوغراماً من مخدر الكريستال.

وأكدت أنه تم رصد قارب للتهريب والسيطرة عليه بواسطة زوارق الشرطة وضبط طاقمه المكون من ثلاثة متسللين قبل وصولهم إلى شاطئ محافظة مسقط، مشيرةً إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفتت الشرطة إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نجحت في القبض على أربعة أشخاص بتهمة حيازة المواد المخدرة والاتجار بها وتعاطيها.

وذكرت أنه تم ضبط أكثر من 205 كيلوغرامات من مخدر الكريستال والمورفين والحشيش و2757 قرصاً من المؤثرات العقلية بحوزة المتهمين.