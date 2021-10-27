خروج وزيرة الصحة المصرية من المستشفى بعد تعرضها لأزمة قلبية

المصدر: البيان

أعلن مصدر طبي بمستشفى وادي النيل في مصر: خروج الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد تحسن حالتها الصحية.

وأضاف المصدر المطلع أن وزيرة الصحة، تحسنت حالتها الصحية مساء أمس، بعد إفاقتها وتحسن مستوى ضغط الدم الذي كان مرتفعا وتسبب في فقدها للوعي على مدار يوم كامل أمس الثلاثاء.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعرضت لأزمة قلبية تم على أثرها نقلها للمستشفى، وأجرت قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في مستشفى وادي النيل تحت إشراف الدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب ومدير المستشفى.