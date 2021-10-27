يقتل مشرداً بثعبان كوبرا .. للحصول على التأمين

المصدر: وكالات

أقدم هندي على قتل رجل مشرد بلا مأوي بطريقة بشعة من أجل الحصول على مبلغ التأمين المقدر بـ 5 ملايين دولار.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية قتل برابهاكار بهيماجي واجشارور المدعو نافناث ياشوانت بـ"كوبرا".

وألقت قوات الشرطة القبض على واجشارور البالغ من العمر 54 عاماً من منطقة أحمدناجار في ولاية ماهاراشترا بعد أن ادعى 3 من أقاربه وفاته.

وبدأت كشف خدعة الرجل وجريمته عندما ادعى ابن اخته، بتعريف المتوفى على أنه واغشار، الذي عاد مؤخرًا إلى الهند من الولايات المتحدة.

وأشار التقرير الطبي الأولي إلى أن سبب الوفاة هو لدغات أفعي وتم تسليم الجثة إلى برافين لطقوس الجنازة، لكن لسوء حظهم طلب مسؤولو شركة التأمين الذين يحققون في الادعاء مزيدًا من المعلومات حول وفاة واجشارور.

وبمجرد أن أجري الضباط معاينة لمنزل القتيل المزيف علموا من جيرانه أنهم لم يسمعوا بأي حادثة وقعت له مع ثعبان لكنهم اكتشفوا وصول سيارة إسعاف إلى العقار في وقت وقوع الحادث المزعوم.

وبعد عدم التمكن من تعقب أي من أقارب واجشارور بحثت الشرطة في سجلات هاتفه واكتشفت أنه لا يزال على قيد الحياة، بعد أن تظاهر بأنه ابن أخيه برافين في المستشفى وبدأ العيش في عنوان جديد.