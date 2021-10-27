‎بالفيديو.. 4.5 مليارات سنة عمر نيزك بمعرض مؤتمر الفضاء وثمنه مليون دولار

المصدر: ‎دبي ــ أحمد يحيى

قال حسن أحمد الحريري الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للفلك، إن أربعة مليارات و500 مليون عام هو تحديداً عمر أحد النيازك، التي تعرضها مجموعة دبي للفلك خلال المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للفضاء.

وأوضح الحريري أن ثمن النيزك يقدر بمليون دولار. وبالإضافة إليه يوجد نيزك آخر يتم عرضه، فيما يأتي ذلك لإثارة شغف الزوار بعلوم الفلك والفضاء، فضلا عن الطلبة الذين تلهمهم مثل هذه المقتنيات وتعزز لديهم حب هذه العلوم.