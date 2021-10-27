الأرصاد السعودية تحذر: أمطار رعدية غزيرة من اليوم وحتى الجمعة

المصدر: البيان

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم.

وأظهر تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه في يومي الأربعاء والخميس ستتأثر مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، المنطقة الشرقية) يومي الخميس والجمعة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

ودعت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.