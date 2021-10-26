نقل وزيرة الصحة المصرية إلى العناية المركّزة جراء أزمة قلبية

المصدر: البيان

تعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مصر، لأزمة قلبية تم على إثرها نقلها للمستشفى، أدخلت على إثرها إلى العناية المركزة تحت إشراف الدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب ومدير المستشفى وادي النيل والمتابع لحالة الوزيرة.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في أن الوزيرة أجرت قسطرة علاجية.

وكشفت مصادر طبية أن الوزيرة تم نقلها إلى فجر اليوم إلى مستشفى وادي النيل، حيث كانت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم أدى لارتشاح في المخ، ووفقا لمصدر طبي مطلع فإن حالتها الصحية غير مستقرة وأنها مازالت في العناية المركزة حتى الأن وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة.