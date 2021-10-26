نسبة حدوثها 1 إلى 17.7 مليار .. سيدة تضع 3 فتيات في التاريخ نفسه

المصدر: وكالات

وضعت امرأة أمريكية من فلوريدا ثلاث بنات بتاريخ اليوم ذاته، بفارق ثلاث سنوات بين كل واحدة منهن، في حالة وصفها الأطباء بأنها "نادرة للغاية".

واستقبلت كريستين لاميرت (32 عاما)، من أوفييدو بوسط فلوريدا، وزوجها، ابنتهما صوفيا أولا، في 25 أغسطس 2015، ثم وُلدت جوليانا في 25 أغسطس 2018. ثم أنجبت لاميرت طفلتهما الثالثة، ميا، في 25 أغسطس 2021.

وأمضت صوفيا عيد ميلادها الثالث وهي ترحب بشقيقتها جوليانا في العالم. وهذا العام، تكرر الأمر مع ولادة أختهما ميا في التاريخ نفسه، 25 أغسطس.

وقالت لاميرت إنها كانت تتوقع ولادة ابنتها الثالثة في موعد قريب من 25 أغسطس، أي بعد أسبوعين من هذا التاريخ، لكنها لم تتوقع حدوث هذه "الثلاثية".

وبسبب جائحة "كوفيد-19"، كان الأطباء يراقبونها عن كثب وأخبروها أنها ستضع مولودتها قبل شهر سبتمبر.

وعندئذ التفتت إلى زوجها وقالت إن ابنتهما الثالثة ستولد في الخامس والعشرين من أغسطس، مثل شقيقتيها.

وفي هذه الأثناء، أخبرت صوفيا الجميع بثقة أنها ستستقبل أختا أخرى في عيد ميلادها السادس.

وبالفعل، ولدت ميا في 25 أغسطس 2021، ولحسن حظ شقيقتيها صوفيا وجوليانا، أقيم احتفال بعيد ميلادهما في نهاية الأسبوع قبل تاريخ 25 أغسطس من هذا العام، قبل دخول لاميرت المستشفى.

وتفصل بين الشقيقات الثلاث ثلاث سنوات بالضبط، حيث تبلغ صوفيا من العمر 6 أعوام وجوليانا 3 أعوام والطفلة ميا تبلغ الآن شهرين من العمر.

وفي عالم الإحصاء، فإن احتمالات إنجاب ثلاثة أطفال مع نفس عيد الميلاد ضئيلة للغاية وفقا للدكتورة كريستين جريفز، طبيبة أمراض النساء والولادة في مستشفى أورلاند هيلث ويني بالمر للنساء والأطفال.

وتقول الطبيبة: "إنه أمر نادر للغاية. لقد تحدثنا إلى بعض الإحصائيين ويقولون إنه من الصعب حقا حساب ذلك".

وقالت لاميرت عن جوليانا، ابنتهما الثانية: "إنها تعتقد أنه أمر مميز للغاية. إنها تحب أن تشارك عيد ميلادها مع أختها لأنها أقامت الآن ثلاث حفلات أعياد ميلاد كانت عبارة عن حفلات أعياد ميلاد مشتركة".

وأشارت لاميرت إلى أنها تشتري كعكات عيد ميلاد منفصلة "بحيث يكون لكل منهن شموعها الخاصة، وأنها حاولت أن تجعل هذه المناسبة مميزة لبناتها، على الرغم من تقاسمهن اليوم".

ويشار إلى أن عائلة لاميرت ليست الأسرة الوحيدة التي واجهت مثل هذه الظاهرة، حيث إن حامل غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الأطفال المولودين لعائلة واحدة في نفس اليوم هو عائلة كامينز في فرجينيا، التي لديها خمسة أشقاء ولدوا في نفس اليوم، في 20 فبراير، في سنوات مختلفة. وذكر أن احتمالات وقوع هذا الحدث كانت 1 من كل 17.7 مليار فرصة.