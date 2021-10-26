تحذير مهم من وزارة التعليم السعودية بشأن التحايل في منصة مدرستي

المصدر: البيان

حذرت وزارة التعليم في السعودية، طلاب وطالبات التعليم العام من نشر أسئلة الاختبارات الإلكترونية أو الترويج لأسئلة وهمية ونشر شائعات حول الاختبار وتفاصيله.

وأكدت الوزارة في الإصدار الأول لدليل السلوك الرقمي لمنصة مدرستي أن العقوبات ستطبق حسب اللوائح عند كشف التحايل الإلكتروني؛ مثل أن يقوم شخص آخر بالإجابة على أسئلة الاختبارات الإلكترونية نيابة عن الطالب أو تأدية الاختبار نيابة عنه وسيتم حذف درجة الاختبار تلقائيا من نظام الرصد، مع ضرورة الالتزام بالأمانة الأكاديمية وتجنب الغش مع الآخرين ومصادره مثل الإنترنت ومجموعات الدراسة ومواقع التواصل الاجتماعي. وفقا لصحيفة عكاظ.

وشدد الدليل على ضرورة استخدام اللغة العربية الفصحى وقواعد الإملاء في المشاركات الإلكترونية، وعدم إرسال الملفات التجسسية والتخريبية، وعدم إرسال الصور أو الملصقات التعبيرية والاختصارات خلال المشاركات الإلكترونية، مع استخدام الجمل القصيرة والمختصرة لإيصال الفكرة، والحرص على العلاقة الجدية المباشرة بموضوع النقاش المحدد من قبل المعلم، والتحلي بالصبر عند انتظار الرد من شخص داخل ساحات النقاش الدراسية، وتجنب السرقة العلمية والأدبية للأعمال والأنشطة الإلكترونية التي يتم تقديمها.

وأوضح الدليل أن من المخالفات الرقمية التي تطبق بحقها عقوبات تتمثل في استخدام معلومات أو مواد محمية بأنظمة الحقوق الفكرية، أو إرسال رسائل تحمل صور كراهية، أو محتوى تهديديا، أو تشهيرا، أو التحايل الإلكتروني بحيث يقوم شخص آخر بتنفيذ الأعمال المكلف بها الطالب عند تقديم الواجبات.