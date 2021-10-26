يوغا وسط «ليلة مرصعة بالنجوم» لفان كوخ

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

هل حلمت يوماً بأن تكون داخل لوحتك المفضلة، وماذا عن ممارسة اليوغا في فضاء يشبهها؟ هنالك أنباء مبشرة خارج مركز «سانت لويس غاليريا» بالولايات المتحدة لكل من يحلم في الإبحار داخل الأعمال الفنية المفضلة للرسام الهولندي فنسنت فان غوخ، حيث يقام معرض «الجانب الآخر لفان جوغ: تجربة غامرة» الذي يمكن الجمهور من ممارسة اليوغا والتخلص من التوتر داخل لوحة «ليلة مرصعة بالنجوم».

تجربة اليوغا التي دشنها المدير الإبداعي الفرنسي الكندي ماتيو سانت أرنو وفريقه في استوديو «مونتريال نورمال» في 21 أكتوبر تضم أكثر من 300 عمل فني مبدع لفان غوخ، تأخذ عشاق الفن لعالم ثلاثي الأبعاد «يبهج الحواس». ووفقاً لموقع «كي إس دي كيه» فإنه يتم منح كل مشارك وقتاً لاستكشاف المعرض قبل بدء جلسة اليوغا. وكما أوضحت منسقة الحدث، جيسيكا لابوزيتا، فإن المشاركين سيعتريهم شعور كما لو أنهم داخل اللوحة الفنية، وهو أمر رائع. وعن التفاصيل، تبلغ مدة حصة اليوغا 60 دقيقة بحيث يتم التركيز فعلياً على كل الفنون المذهلة على الأرضيات والجدران.