لا «أبو هول» جديداً قرب الأهرامات

المصدر: (دبي ـ البيان)

علق أمين المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار في مصر، مصطفى وزيري، على ما تردد، حول اكتشاف «أبو هول» جديد بمنطقة هضبة الأهرام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، على شاشة «القاهرة والناس»، قائلاً: «لا يوجد أبو الهول جديد، بينما المكتشف هو صخرة بمنطقة هضبة الأهرام، والحديث عن اكتشاف أبو هول جديد غير دقيق»، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف وزيري، الاكتشافات الأثرية لها نظام معين في الإعلان عنها، والصخرة محل الحديث اليوم، ليست اكتشافاً جديداً، موضحاً أن صاحب الحديث عن أبو الهول الجديد، يعمل مفتشاً بوزارة الآثار، كما أن هناك عدداً كبيراً من الصخور الأثرية في مصر، ومنها مناطق كاملة، مثل صخرة هضبة الإهرامات، وصخرة المقطم وغيرها الكثير من الصخور.