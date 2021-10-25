ما حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات؟

المصدر: البيان

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي المتعلِّق باستعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات.

وأوضحت الدار، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنه يجوز استعمال الشعر الطبيعي المأخوذ من الحيوان، وكذلك الحكم بالنسبة للصوف والوبر والفرو.

وأكدت أن هذا الحكم الفقهي يشمل كل أنواع الاستعمال واتخاذ الأدوات المتنوعة منها.

واستدلت على صحة فتواها بقوله تعالى: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [سورة النحل: 80].