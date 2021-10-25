حقيقة اكتشاف «أبو الهول» جديد في مصر

المصدر: البيان

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، حقيقة اكتشاف تمثال «أبو الهول» جديد في منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة في مصر.

وقال حواس، اليوم، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري: «هذا الكلام تخريف، وليس له أساس من الصحة إطلاقاً، وكلام لا يُرَدُّ عليه»، واصفاً ما يثار حول تلك القضية بأنه «ليس له صلة بالعلم إطلاقاً».

وأضاف أن الدراسات والأبحاث تنشر في كتاب أو مجلة علمية حتى يتسنى لنا الرد عليها، أما الكلام الذي قيل فلا علاقة له بالعلم.

وأوضح أن من ضمن الكلام الذي قيل إنه كان يوجد نص مكتوب عند الاكتشاف المزعوم وتم مسحه، مؤكداً أن هذا الكلام غير منطقي.

يُذكر أن رضا عبد الحليم، مدير العلاقات العامة بمنطقة أهرامات الجيزة بوزارة السياحة والآثار المصرية، كان قد صرح بأنه اكتشف صخرة في منطقة الأهرامات تشبه تمثال «أبو الهول» الأول، الأمر الذي رفضه حواس جملةً وتفصيلاً، متهماً عبد الحليم بأنه «يبحث عن دور».

ولفت عبد الحليم إلى أنه تم نشر بحث علمي بجامعة الزقازيق يؤكد وجود صخرة شبيهة بتمثال «أبو الهول» أو ما أطلق عليه تمثال «أبو الهول» الثاني.

وأشار إلى أن التمثال يصل طوله إلى 73 متراً، وارتفاع الرأس 20.5 متراً، وامتداد اليدين والأطراف 15.5 متراً، وأن جميع المقاسات تشبه مقاسات التمثال القديم بالضبط.

وذكر أن طبقة كساء «أبو الهول» الثاني موجودة بجواره، مشيراً إلى أن المصري القديم لم يستكمل التمثال ربما لأسباب فنية.