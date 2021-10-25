السعودية.. القبص على شخص تباهى بحيازة مخدرات وسلاح ناري

المصدر: البيان

تمكنت الجهات الامنية السعودية من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يتباهى بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح ناري.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يتباهى بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح ناري، وإطلاق النار في الهواء، وتوثيق ذلك ونشره، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر،بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

واضاف المتحدث ،وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.