السعودية.. استدعاء 5 أشخاص لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية

المصدر: البيان

استدعت شرطة منطقة الحدود الشمالية في السعودية 5 أشخاص بعد تصويرهم مشاهد تمثيلية وهم يرتدون زيًا نسائيًا.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس عبر حساب الأمن العام بتويتر، أن الجهات الأمنية استدعت 5 مواطنين في العقد الثالث من العمر، بعد تصوير مشاهد تمثيلية وهم يرتدون زيًا نسائيًا بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكسب مشاهدات ومتابعات عالية، ما يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للمجتمع.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.