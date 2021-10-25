«أريان 5» يحمل قمرين إلى الفضاء

المصدر: باريس - د ب أ

انطلق صاروخ من طراز «أريان 5» يحمل قمرين اصطناعيين للاتصالات أمس من ميناء كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، حسبما قالت شركة الفضاء الأوروبية «أريان سبيس».

وقالت الشركة الأوروبية المشغلة إن الصاروخ كان من المفترض أصلاً أن ينطلق صباح يوم السبت لكن الإطلاق تأجل ليوم واحد لإجراء عمليات تحكم إضافية. وكان أحد القمرين الاصطناعيين اللذين وضعتهما شركة أريان سبيس في المدار هو القمر «سيراكوز 4 إيه»، الذي تم تطويره لصالح وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

وقال رئيس الشركة ستيفان إسرائيل: «مع هذا النجاح الجديد لأريان 5، والذي يأتي بعد أسبوع واحد من عملية إطلاق سابقة، يسعد شركة أريان سبيس خدمة مصالح اثنين من العملاء المخلصين، شركة إس إي إس المشغلة ووزارة القوات المسلحة الفرنسية».