السعودية.. القبض على شخصين حاولا سرقة صراف آلي

المصدر: البيان

ألقت الجهات الأمنية السعوديةفي منطقة عسير القبص على شخصين، لإتلافهما جهاز صراف آلي لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخصين، مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك "صراف آلي" ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضاف المتحدث أنه جرى إيقاف المتهمين واتّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.